Самара, 2 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Уголовное дело после гибели ребенка, на которого упала плита с Дворца культуры, завели следователи в Самаре. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Уголовное дело

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, его совершившие.

Напомним, что 1 сентября текущего года с фасада здания Дворца культуры в Самаре, с высоты 1,5 метра обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался.