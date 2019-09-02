Сыктывкар, 2 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Новую школу для одаренных детей на 200 учеников 7−11-х классов открыли сегодня в Сыктывкаре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в торжественной церемонии принял участие глава Коми Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в торжественной линейке-открытии нового подразделения в Коми республиканского лицея-интерната для одарённых детей из сельской местности

Новый корпус лицея оснащен современным интерактивным оборудованием, мебелью, мобильными компьютерными классами, робототехникой, лабораторным оборудованием для исследовательской деятельности, потолочной системой электроснабжения кабинета физики, а также здесь расположены медицинский блок, столовая, спортивный зал.

«В республике не зря создаются такие притягательные места для одарённых детей из сельской местности и городских ребят. Мы хотим, чтобы ваша жизнь была наполнена смыслом, чтобы вы достигли всех целей и воплотили в жизнь самые светлые мечты. Мы хотим, чтобы вы гордились нашей республикой, а все свои таланты направляли на её развитие. С Днём знаний, друзья! Всего самого доброго и успехов!» — заявил глава Республики Коми на церемонии открытия.

Пресс-служба Главы Республики Коми Новая школа для сыктывкарских детей открыта в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Добавим, что лицей построен в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На её создание из федерального и республиканского бюджетов было направлено более 97 млн рублей.