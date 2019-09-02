Москва, 2 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Новость о росте цен на авиабилеты совершенно предсказуемо последовала сразу после того, как начался рост цен на основные сорта бензина и ГСМ, а ведь следом за ними последует рост цен на авиационное топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Gazprom-neft.ru Заправка авиарейса

«Так, рост цен на бензин за первое полугодие 2019 года составил 2,3%, а на дизельное топливо — 0,5%. Это небольшие показатели, однако вкупе с серьезным ростом цен в 2018 году, напомним, что именно в 2018 году произошел резкий рост стоимости авиационного керосина — все эти факторы способствуют повышению цен на билеты.

Бизнес есть бизнес и авиаперевозчики не могут себе позволить работать в убыток. Ведь, как сообщает АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта), операционные убытки российских авиакомпаний составили 45 млрд рублей за первый квартал 2019 года, что превышает прошлогодние показатели более чем на треть.

Таким образом, снова перелёты по стране станут дороже и в разных компаниях это подорожание будет разным. В среднем «значение по больнице» будет в диапазоне от 7,5 до 10%, возможно, что в ряде компаний итоги подорожания авиаперевозок составят и до 10 — 12,5%. Всё будет зависеть от конкретных экономических условий, которые сложились у данного авиаперевозчика на сегодняшний день.

В ситуации очень низкого экономического роста и крайне слабой деловой активности, в условиях постоянного роста цен на топливо, говорить о снижении цен на авиабилеты в будущем не приходится.

Ведь ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что авиаперевозчики постоянно сталкиваются с фактом своих собственных убытков, которые они должны как-то покрывать, к примеру, постоянно дорожает стоянка в крупных аэропортах. В этой связи дальнейший рост стоимости цен на авиабилеты продолжится, потребители смогут это увидеть уже в новом 2020 году», — высказал свое мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров заявил, что подорожание авиабилетов составит в России 9−10%.