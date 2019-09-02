Пермский край, 31 августа, 2011, 10:52 — ИА Регнум. 1 сентября в Пермском крае первый звонок прозвучит для 30.144 первоклассников. Это на уровне 2010 года. Тогда за парты сели 30.084 первоклашки.

В 2009 году первый раз в первый класс пошли 29,6 тыс. мальчиков и девочек, а в 2008 году - 27,1 тыс. Таким образом, за последние четыре года первоклашек в Пермском крае стало больше на 3 тыс. человек.

В целом учебный год в Пермском крае начнется для 275,3 тыс. учеников.