Киев, 2 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Если правительство Украины сможет увеличить экономику страны на 40%, это обернётся для неё «новыми долгами». Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперт выразил сомнение, что планы правительства Украины будут реализованы:

«Во-первых, без значительного увеличения инвестиций, долгосрочный рост недостижим. Для роста в 7% в год инвестиции должны составлять порядка 25−30% ВВП, а по факту, на сегодня, на Украине они составляют порядка 15−17% ВВП, т. е. в 2 раза ниже», — рассказал он.

Скаршевский напомнил, что в ближайшие годы МВФ ожидает мирового финансового кризиса, который очень больно ударит по Украине.

«Даже, если случится чудо и экономика будет расти по 7% в год, то с учетом реструктуризации внешнего госдолга имени Яресько (экс-министр финансов Украины, американка Наталья Яресько — ИА REGNUM), которая привязала выплаты по долгу к росту ВВП, Украина, точнее, украинские налогоплательщики, в течение пяти лет должны дополнительно выплатить внешним кредиторам $10−12 млрд», — подчеркнул он.

Отметим, в 2015 году Украина, чтобы не объявлять дефолт, выпустила новые долговые бумаги, так называемые VRI, процент выплат по которым зависит от динамики ВВП Украины. Данная привязка будет действовать до 2040 года.

Напомним, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Даниил Гетманцев заявил, что правительству нужно как-то договориться о выкупе данных «кабальных» обязательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет экономика Украины может вырасти минимум на 40%.

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