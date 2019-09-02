Липецк, 2 сентября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Первая и единственная школа информационных технологий открылась в Липецке в микрорайоне «Победа». Как сообщила пресс-служба областной администрации, здание рассчитано на 800 учеников. В 2019 за парты сели 430 школьников — в основном, это дети из переполненных школ соседних микрорайонов.

Artamonovigor.ru Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия нового учебного заведения

В торжественной церемонии открытия нового учебного заведения принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что школа отвечает современным требованиям, а её информационная направленность важна как для учеников, так и для региона.

«Сегодня учиться в IT-школе, значит, идти в ногу со временем. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели. Наиболее остро сейчас в новых учебных заведениях нуждаются Лебедянь и Грязи. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ в этих городах», — сказал Артамонов.

В новой школе дети будут учиться в одну смену. Школьникам предстоит углублённое изучение физики, информатики и математики. Планируется создание Скрипториума, когда учебные кабинеты будут превращаться в единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом. На внеурочных занятиях дети смогут заниматься робототехникой, постигать азы 3D-моделирования, WEB-дизайна и ряда других дисциплин.

В здании два спортивных зала, два бассейна — для учащихся начальной школы и для старшеклассников. На прилегающей к школе территории расположены беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, поле для игры в мини-футбол. Благоустроены игровые и прогулочные зоны.