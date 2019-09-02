Астана, 2 сентября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. По итогам января-августа 2019 года уровень инфляции в Казахстане составила 3%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В августе уровень инфляции в республике составил 0,2%. Цены на продовольственные товары в течение месяца повысились на 0,1%, на непродовольственные товары — на 0,4%, платные услуги подорожали на 0,1%.

По итогам восьми месяцев продовольственные товары подорожали на 6,1%, непродовольственные товары — на 2,9%, платные услуги подешевели на 0,6%.

С начала года цены на пшено выросли на 48,2%, рис — на 20,5%, муку — на 16%, баранину — на 12,7%, мороженую рыбу — на 11,2%, говядину — на 10,6%, конину — на 10,1%, хлеб — на 9,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%. В годовом выражении этот показатель составил 5,4%, в месячном — 0,2%.

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