Томск, 2 сентября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В Томской области за выходные дни (31 августа — 1 сентября) произошёл один лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в областной администрации.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

Возгорание площадью 0,3 га потушил в Тимирязевском лесничестве в наземной зоне. В тушении возгорания, произошедшего из-за неосторожного обращения с огнём местного населения, участвовали 13 работников пожарно-химической станции. Применялись автомобиль, бульдозер и две пожарные машины.

В лесах Томской области в настоящее время сохраняется низкая пожарная опасность.

Напомним, всего с начала 2019 года в Томской области потушили 158 лесных пожаров на площади 1645,2 га.