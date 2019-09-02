Минск, 2 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Очередные «жесточайшие» задачи и требования прокомментировал 2 сентября Александр Лукашенко на церемонии открытия новой школы в Минске. Он также провёл первый урок для старшеклассников.

President.gov.by Александр Лукашенко в первый день учебного года приехал в школу-новостройку — минскую СШ № 93

Выступая перед школьниками и учителями, Лукашенко сообщил, что чиновникам «поставлена жесточайшая задача», пояснив: «Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем».

В общении со школьниками Лукашенко рассказал об алкоголе, курении и наркотиках, отметив: «Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие».

По словам руководителя постсоветской республики, по его инициативе осужденные по «антинаркоманской» статье 328 УК могут получить послабления, так как «ну где-то мы, наверное, перегнули» и, поэтому, «отпустим, но немного». Он заявил: «Тот, кто наркотики потребляет, — больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого».

«Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Руководитель республики также ознакомился с организацией питания в минской школе №93 с разными меню, заявив: «Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!»