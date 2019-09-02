Москва, 2 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил вмешательство в личную жизнь депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

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«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь, и не надо вмешиваться в семью, если мы живём в цивилизованном мире», — сказал Володин, отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать развод Поклонской.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») и её супруг, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв, расстались. Об этом рассказал Соловьёв, объяснив развод невозможностью «двум лидерам» ужиться в одной семье.