Киев, 2 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября. При этом он попросил парламент отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Facebook.com/aleksey.goncharuk Алексей Гончарук

«Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Термин — до 1 октября 2019 года», — рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что земельная реформа направлена на развитие фермерства и защиту мелкого собственника.

«Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Термин — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — глава Верховной рады Дмитрий Разумков», — сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в середине 2020 года Киев запустит рынок сельскохозяйственной земли.

«Либерализация рынка земли. Мы смоделируем её таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот, чтобы не было рейдерства. Мы очень внимательно и тщательно подойдем к её планированию, она будет внедрена тогда, когда мы будем к этому готовы. А планируем мы это сделать в середине следующего года», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года на Украине введен мораторий на продажу земель с/х назначения. С 2002 года запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель с/х назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко в феврале 2019 года.