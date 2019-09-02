Гончарук обещает запустить рынок земли на Украине в середине 2020 года
Киев, 2 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября. При этом он попросил парламент отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.
Президент напомнил, что земельная реформа направлена на развитие фермерства и защиту мелкого собственника.
В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в середине 2020 года Киев запустит рынок сельскохозяйственной земли.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года на Украине введен мораторий на продажу земель с/х назначения. С 2002 года запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель с/х назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко в феврале 2019 года.