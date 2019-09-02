Киев, 2 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. За первое полугодие 2019 года Белоруссия поставила на Украину 1,1 млн тонн каменного угля, при том, что в самой Белоруссии добычи каменного угля нет. Об этом сообщает украинское изданиеhttps://biz.censor.net.ua.

bycfotografem Уголь

В январе-июле 2019 года Украина, ещё недавно бывшая мировым лидером по добыче угля, импортировала 10,52 млн тонн. На первом месте — Российская Федерация, из которой поступило 6,82 млн тонн угля. Но в апреле Министерство экономического развития РФ запретило отправку угля на Украину без своего специального разрешения.

На втором месте по поставкам угля на Украину — США. Из-за океана в первом полугодии прибыло 2,19 млн тонн.

На третьем месте оказалась Белоруссия, которая сама не добывает и почти не использует каменный уголь. Из Белоруссии поступило 1,1 млн тонн, страной происхождения товара в документах значится Россия. По мнению украинских экспертов, по большей части это — уголь из Донбасса, оформленный как российский.

Благодаря российским санкциям, поставки российского угля из Белоруссии резко выросли. Тогда как за весь 2018 год из Белоруссии на Украину было поставлено всего 0,85 млн тонн угля, в 2019 году один миллион тон был превышен уже за полгода.