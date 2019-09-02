Киев, 2 сентября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Все грядущие экономические реформы, о которых сегодня заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук, надо еще реализовать, но планы «более чем радуют», заявил 2 сентября украинский экономист Сергей Фурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По оценкам эксперта, если заявленное будет реализовано, то рост в 5% будет минимальным, от которого будет отталкиваться украинская экономика.

«Сам случай Украины, как на анти-элитарной повестке и с помощью популистической мобилизации населения провести ключевые реформы, которые обычно встречают сопротивление, в том числе и у населения. Если реформы продают вот так, то это претендует на нобелевскую премию в экономике», — отмечает специалист.

Также Фурса отмечает, что если эти реформы будут реализованы, то программу с МВФ Украина закончит досрочно.

«Просто сбудется мечта противников реформ, когда МВФ нам будет больше не нужен. Как и говорилось, чтобы это случилось, надо просто провести реформы и оздоровить экономику», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти Украины огласили список экономических реформ на ближайшее время. В частности, это рынок земли — предполагается, что законопроект должен быть разработан и принят в этом году; активизация большой и малой приватизации; принятие закона о концессии и пилотные проекты по концессии двух портов Украины; новый закон о Службе финансовых расследований; полная либерализация валютного рынка; легализация азартных игр и легализация добычи янтаря.

До этого Зеленский обещал западным партнерам Украины рост ВВП Украины по 5−7% в год, а сегодня премьер-министр Алексей Гончарук поставил задачу роста экономики на 40% за следующие 5 лет.