Вильнюс, 2 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Банк Литвы сегодня, 2 сентября, объявил о подписании договора по созданию первой в мире коллекционной криптомонеты, которую нумизматы смогут приобрести уже в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alma Pater Банк Литвы

Криптомонету будут разрабатывать по технологии блокчейн, а победитель конкурса по её созданию также должен будет спроектировать физические монеты, которые будут связаны с виртуальными, и интернет-площадку по их продаже. Победителем конкурса названа литовская компания iTree, а всего в конкурсе по производству криптомонеты участвовало пять компаний — из Литвы, Польши, Индии и Сингапура.

Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы. По данным литовского новостного агентства BNS, стоимость производства составила 88,2 тыс. евро.