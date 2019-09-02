Ханты-Мансийск, 2 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. В Югре 2 сентября 2019 года сели за парты 224 820 учеников. Десятая часть из них — первоклассники, которых в этом учебном году на 5% больше, чем в предыдущем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Воздушные шары

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 2 сентября приняла участие в торжественной линейке в школе № 4 Ханты-Мансийска, которая стала финалистом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В 2019 году данное учебное заведение получило «Знак качества» от Общественной палаты Российской Федерации как лучшая школа страны с безбарьерной средой.

Наталья Комарова пожелала первоклассникам любить учиться, выпускникам — достичь задуманного, учителям — счастья от общения со своими воспитанниками.

Глава Югры в своей речи сделала акцент на вред, который наносят воздушные шары природе и живым существам, и предложила первоклассникам разработать проект по их замене на более безопасные для окружающей среды предметы.