Ватикан, 2 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум.

680451 Каунасский собор

В Литве приветствовали решение Ватикана о назначении кардиналом второго в истории литовского священника, которым стал Каунасский архиепископ Сигитас Томкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября. С поздравительным заявлением об этом сегодня выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

Томкявичюс стал одним из 13 новых кардиналов, которых назначил папа Римский Франциск. Первым в истории Литвы кардиналом был назначен Вильнюсский архиепископ Аудрис Юозас Бачкис.

Оба литовских кардинала не смогут участвовать в выборах папы Римского в связи со своим возрастом. Аудрису Юозасу Бачкису 82 года, а Сигитасу Томкявичюсу в этом году исполняется 81 год. Папу Римского избирают кардиналы моложе 80 лет.