Дивногорск, Красноярский край, 2 сентября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В городе Дивногорске Красноярского края сегодня, 2 сентября, лесным огнеборцам вручили ключи от новой лесопожарной техники. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, техника поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Мария Хлыстунова, Krskstate.ru Лесным огнеборцам Красноярского края вручили ключи от новой лесопожарной техники

По информации минлесхоза, всего в текущем году краевой Лесопожарный центр в рамках реализации проекта получил 153,1 млн рублей на обновление парка специализированной техники и оборудования. На эти деньги закупили 28 единиц техники. Это вездеход, бульдозер, тралы, сидельные тягачи, малые патрульные комплексы на базе автомобиля УАЗ, тракторы с навесным оборудованием, пожарные автоцистерны. Также поступило более десяти единиц лесохозяйственной техники, на которой можно передвигаться в труднодоступных местах.

В церемонии вручения принял участие и председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Мы в Госдуме обратили внимание на нехватку современной лесопожарной техники в регионах и сделали всё, чтобы эта техника здесь появилась. Уже предлагаются интересные инициативы по дальнейшему предупреждению пожаров», — сказал Николай Николаев, напомнив об инициативе красноярского губернатора Александра Усса по усилению лесопожарной группировки на севере Красноярского края.

По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, полученная техника — уникальна. До конца года планируется приобрести ещё 17 единиц:

«В течение трёх лет в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в край поступит более 550 миллионов рублей. Это позволит к 2021 году на 90% переоснастить группировку Лесопожарного центра и серьёзно подкрепить материально-техническую базу наших лесничеств».

Напомним, технику лесным пожарным вручили в рамках шестого этапа Национального лесного форума. Мероприятие стартовало в Красноярске 2 сентября.