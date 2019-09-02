Киев, 2 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский дал задание министру обороны страны Андрею Загороднюку утвердить план обороны страны. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

«Приоритет — мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мер по обеспечению безопасности страны от агрессии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский озвучил ряд первоочередных реформ, среди которых — открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса и добычи янтаря.

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