Брянск, 2 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Брянский машиностроительный завод закупит новое технологическое оборудование и увеличит производство маневровых тепловозов серии ТЭМ18 ДМ. Это станет возможным благодаря займу Фонда развития промышленности. Экспертный совет организации одобрил четыре проекта общей стоимостью реализации 1 млрд рублей, сообщили 2 августа в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Брянской области Маневровый тепловоз брянского производства

390 млн рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На экспортоориентированный проект завод получит заём под 1% годовых. Маневровые машины оснащены современным оборудованием, в том числе системами бортового энергоснабжения, микропроцессорного управления и диагностики. Другой заёмщик ФРП — предприятие «Пензадизельмаш» — поставляет на брянские тепловозы экономичный дизель.

БМЗ занимает 65% рынка маневровых тепловозов СНГ и экспортирует свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Прибалтику. Локомотивы работают на железнодорожных путях общего пользования и промышленных предприятий.