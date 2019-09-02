Москва, 2 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Футболисты сборной России поздравили с днём рождения главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом 2 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Twitter.com/StasCherchesov Станислав Черчесов

«Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и решения главной задачи года — выхода сборной России на Чемпионат Европы-2020», — говорится в сообщении.

Перед началом тренировки игроки команды подарили Черчесову футболку с номером 56. Тренеру 2 сентября исполнилось 56 лет.

Напомним, после четырёх туров сборная России занимает второе место в отборочной группе Евро-2020, отставая от сборной Бельгии на три очка. 6 сентября команда сыграет в Глазго с Шотландией, а 9 сентября встретится с Казахстаном в Калининграде.

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