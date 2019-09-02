Москва, 2 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») и её супруг, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв, расстались. Об этом рассказал Соловьёв, объяснив развод невозможностью «двум лидерам» ужиться в одной семье.

Развод

Супруг Поклонской отметил, что «облегчил жене задачу», дав возможность выбирать дальнейший путь и расставлять приоритеты. Он сказал также, что в их паре один является красивым, умным и целеустремлённым, а второй — и это дама — обладает теми же качествами в превосходной степени.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — приводит слова Соловьёва РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2014 года по октябрь 2016 года Поклонская была прокурором Крыма. Она была избрана в Госдуму седьмого созыва по списку «Единой России» по результатам выборов, которые прошли 18 сентября 2016 года.