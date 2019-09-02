Орел, 2 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Полковник полиции Виталий Шевкунов покинул пост руководителя управления Росгвардии по Орловской области, об этом стало известно 2 сентября.

Rosgvard.ru Виталий Шевкунов (слева)

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», ведомство в качестве исполняющего обязанности временно возглавил заместитель начальника, полковник полиции Андрей Раевский. По информации издания, причина отставки Шевкунова — выход на пенсию.

Виталий Шевкунов возглавил Управление Росгвардии Орловской области в 2016 году. До этого, с 2003 года, руководил управлением вневедомственной охраны региона.