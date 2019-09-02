Москва, 2 сентября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Индии снизило стоимость туристической визы. Российские туроператоры считают, что это благоприятно отразится на турпотоке в эту страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

BlackNose Нью-Дели

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Так, стоимость месячной визы в низкий сезон (с апреля по июнь) составит $10, в высокий сезон (с июля по март) — $25. Стоимость годовой визы также снизилась, теперь обойдется туристу в $40, пятилетняя виза — в $80.

До решения властей Индии электронная виза (двукратная на 60 дней) стоила $102,5 на человека, однократная — $60.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индии работает над проектом электронного паспорта.

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