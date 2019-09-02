Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин общается сейчас с жителями Тулуна — города Иркутской области, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стихийная встреча приходит под открытым небом, люди обступили главу государства плотным кольцом, передают ему записки, перебивая друг друга, говорят о своих нерешённых проблемах.

Цитата из видео очевидцев встречи Путина с жителями Тулуна Владимир Путин прибыл в Иркутскую область и общается с пострадавшими от наводнения жителями Тулуна

Одна из участниц встречи поблагодарила главу государства за визит. Из её эмоциональной речи следует, что она хотела бы, чтобы в Тулуне появились инфекционная больница и аквапарк для детей, потому что тем, кто не уедет из Тулуна, долгое время не суждено будет воспользоваться ни одним водоёмом без последствий для здоровья.

«Вы город Грозный после войны подняли, и вы вернули нам Крым, понимаете? Ну что вам стоит сделать так, чтобы люди, которые покинули наш Тулун, завидовали тем, кто остался?» — сообщила в разговоре с Владимиром Путиным жительница Тулуна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Паводковые воды нанесли Приангарью колоссальный ущерб на миллиарды рублей. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. За время наводнения Владимир Путин уже третий раз посещает регион. Сегодня, 2 сентября, он приехал в Тулун, чтобы посмотреть, как исполняются его поручения по скорейшему восстановлению жилья и всей необходимой инфраструктуры.