Москва, 2 сентября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Лишение депутатов Верховной рады Украины неприкосновенности чревато серьёзными проблемами для страны. Об этом завил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В качестве примера общественник привёл судебную систему республики. Несколько лет назад судей лишили неприкосновенности, что фактически лишило их возможности всегда выносить исключительно правомерные решения, считает Кот.

«Я объясню, к каким проблемам это может привести. Посмотрите на украинских судей, с которых сняли неприкосновенность после госпереворота, который называют «майданом». И что сегодня? У нас заблокирована судебная система, она не работает. Теперь хотят еще и законодательную ветвь власти заблокировать и не давать ей работать. Это суицид государства», — заявил Кот.

Также общественник заявил, что президент страны Владимир Зеленский ведёт неверную политику и фактически «обманул» своих избирателей. Речь прежде всего идёт о том, что во время предвыборной кампании будущий глава республики отождествлял себя с миротворцем, однако придя к власти постепенно начал менять риторику в пользу конфронтации с Донбассом.