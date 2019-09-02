Фоджа, Италия, 2 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Работающие в окрестностях Фоджи мигранты начали забастовку, передает Affari Italiani в понедельник, 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По информации издания, в забастовке участвуют те, кто живут в «мигрантских гетто». Они недовольны тем, кто работодатели «используют» их, а правительство не предоставляет нелегальным мигрантам никакой социальной защиты.

Их оппоненты в свою очередь отмечают, что забастовка мигрантов лишь доказывает их правоту: бесконтрольный доступ в страну нелегальных мигрантов заставляет страдать как их самих, так и граждан страны и ее власти, а на пользу идет только нечистоплотным работодателям.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрнатов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после ухода «Лиги» из правительства осенью 2019 года новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.