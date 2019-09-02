Москва, 2 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Экономическая политика правительства РФ благоприятна для приёма внешних инвестиций, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«С внешними инвестициями у нас ситуация больше зависит от политических проблем во внешних связях, чем от экономической политики правительства, которая достаточно благоприятна для приёма внешних инвестиций, — сказал Колганов. — Однако экономика, у которой нет хороших перспектив роста, не будет очень привлекательным объектом для инвестиций. Инвестируют в те экономики, где есть рост, расширяется рынок, растёт спрос и есть перспективы успешного осуществления проектов, продукции и услуги которых будут пользоваться спросом. Если экономика находится в замороженном состоянии, то надежды на то, что удастся реализовать успешные бизнес-проекты, гораздо меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России упала инвестиционная активность. По оценке регулятора, в июне 2019 года в РФ продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом сопоставлении.