Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Контр-адмирал Семён Гайсинский, участник обороны Туапсе скончался в возрасте 97 лет в Краснодарском крае 31 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

Семён Гайсинский ушёл на фронт в 1941 году — тогда ему было 19 лет, участвовал в обороне Ленинграда, на корабле «Ташкент» — в обороне Севастополя. В июле 1942 года, при бомбёжке, получил ранение в голову. После лечения в госпитале он продолжил службу — участвовал в обороне Туапсе, воевал под Одессой, участвовал в освобождении Крыма. Получил 49 боевых наград, в том числе — медаль «За отвагу», которую ему лично вручил маршал Семён Буденный.

Как сообщил телеканал «Россия-Кубань», прощание с Семёном Гайсинским состоится в Сочи 3 сентября в 12:00 в мавзолее по адресу: ул. Дагомысская, 60.