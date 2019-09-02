Ярославль, 2 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова написала заявление об увольнении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти региона.

Yarregion.ru Елена Скоробогатова

Официального подтверждения этой информации пока нет. На сайте регионального правительства она пока значится руководителем департамента.

Между тем, информация выглядит правдоподобной в связи с возбуждением уголовных дел по фактам коррупции в отношении действующего и бывшего заместителей директора департамента Анна Апольской и Олега Бойченко. Они арестованы по подозрению в получении взяток от руководителя управляющей компании.

Многочисленные претензии к работе департамента также высказывали жители Переславля-Залесского, где 128 домов были переведены в новые управляющие компании по поддельным протоколам собраний жителей. По этим фактам полиция также расследует уголовные дела.

Елена Скоробогатова была назначена на должность директора департамента в конце 2016 года, до этого работала в государственной жилищной инспекции Московской области.