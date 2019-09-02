Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В ходе визита в Иркутскую область президент Владимир Путин посетил сегодня, 2 сентября, музыкальный кабинет школы № 6 в Тулуне, которую успели восстановить к новому учебному году после мощнейшего наводнения. Из видео, опубликованного очевидцами в социальных сетях, видно, что дети и преподаватель исполнили перед главой государства народную казачью песню, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео очевидцев Владимир Путин в тулонской школе №6

По всему было видно, что мотив народной песни «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся!» Владимиру Путину понравился. Он поблагодарил выступающих и, сказав несколько добрых слов, отправился на встречу с пострадавшими.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Владимир Путин уже посещал Тулун 19 июля 2019 года и пообещал сделать это вновь осенью, чтобы проверить, как выполняются президентские поручения по восстановлению жилья и другой необходимой инфраструктуры. В тулонской школе № 6 теперь будут учиться ученики образовательных учреждений № 6 и № 20.

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