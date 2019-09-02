Москва, 2 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Такие манипуляции с пенсиями, как изменить механизм выплат накопительных пенсий, абсолютно не имеют предпосылок на данный момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя предложение Пенсионного фонда России (ПФР).

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Возникает закономерный вопрос, с какой целью отнимать у людей деньги в условиях снижения реальных зарплат, когда в федеральном бюджете находится более 13 трлн рублей.

Есть ещё один момент, пенсионные накопления страны — это важный источник денежных средств, который можно использовать для развития страны или для решения неожиданно возникших проблем.

Именно поэтому желание ПФР и ЦБ РФ вдохнуть новую жизнь в систему вполне ожидаема и имеет определенную логику, однако для народа и предпринимателей такой шаг мало похож на заботу и поддержку со стороны государства, скорее наоборот. Поэтому плюсы есть, да, но только для государства.

Изначально государство вводило мораторий и это в свою очередь позволило сэкономить бюджету порядка 2 трлн рублей, а затем предлагает вовсе прекратить выплачивать пенсию людям, которые отчисляли недостаточно денег.

Если учесть такой момент, что средняя сумма накоплений гораздо меньше предложенной, без ежемесячных выплат останется большая часть граждан.

Не исключаю вероятность, что спустя время, чиновники могут принять решение и вовсе отказаться от каких-либо выплат, оправданием тому станут высокие издержки по транзакциям.

Для бюджета это, возможно, хорошо, но для граждан это очередной удар, который подорвёт доверие», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает повысить в 2,4 раза размер накопительной пенсии в России, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут.

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