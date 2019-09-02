Кемерово, 2 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Почти 35 тыс. тонн угля бесплатно получили нуждающиеся семьи Кузбасса в рамках областной акции, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

(сс) Pavlofox Уголь

По данным кемеровского департамента угольной промышленности, только на прошедшей неделе благотворительный уголь получили 8 679 семей. В акции сейчас участвует 32 территории области.

Всего в 2019 году уголь бесплатно получат 10 330 семей. В их числе пенсионеры, малообеспеченные семьи и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

На эти цели кузбасские угледобывающие компании выделили более 41 тыс. тонн угля. Ежегодная акция завершится 30 сентября.