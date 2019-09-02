Москва, 2 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это не только интеллектуальные соревнования, но и разнообразные образовательные активности, а еще — большая программа стажировок для победителей.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Дмитрий Корж

Попробовать себя в деле могут дипломанты всех 54 направлений олимпиады: гуманитарных, инженерных или естественно-научных. С проектом сотрудничают десятки организаций по всей России. Один из партнеров олимпиады — АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Студент 4-го курса Московского физико-технического института, серебряный медалист по направлению «Арктические технологии» Дмитрий Корж сейчас стажируется там в департаменте инвестиционных проектов.

Дмитрий, как Вы попали на стажировку в Агентство по развитию Дальнего Востока и Арктики и чем там занимаетесь?

Предложение о стажировке я получил в личном кабинете на портале олимпиады. Мне показалось интересным то, чем занимается агентство, и я рад, что прошел конкурс претендентов на эту позицию и теперь своими глазами вижу, как тут всё работает. Цель Агентства — привлечение инвестиций под проекты, реализуемые в регионах ДВФО, сопровождение этих проектов и стимулирование появления новых. Я здесь занимаюсь сбором информации, анализирую некоторые аспекты проектов, выдвигаю предложения по существу работы и так далее. Это действительно имеет мало общего с физикой (хотя меня привлекают к аудиту технических аспектов). Но, конечно, эта работа связана с тем, чему учат на Физтехе: выдвигать гипотезы, экспериментировать и анализировать.

Наступивший новый учебный год — выпускной для Вас. Вы уже определились со своим будущим?

Мне нравится учиться на Физтехе: я с детства люблю физику, а у нас ее ведут преподаватели — сотрудники ведущих научных институтов и компаний страны. Вместе с этим я понимаю, что жизнь очень многогранна, и существует десятки, если не сотни позиций, не связанных напрямую с физикой, где я смогу приложить свои знания. Сейчас для меня приоритетная задача — определиться с направлением учебы в магистратуре. Не могу исключать, что сменю образовательный вектор и выберу финансовые или экономические науки. Если я «уйду» из физики и естественных наук, то мой случай не станет каким-то нонсенсом для МФТИ — среди выпускников моего университета много банкиров, топ-менеджеров и даже писателей и актёров.

Стажировка в АНО АПИ нравится мне тем, что я увидел живую работу в быстром темпе принятия решений, с прогнозируемыми результатами. Я бы с удовольствием остался здесь работать, например, после получения дипломаили раньше, если удастся решить вопросы с плотным расписанием занятий на Физтехе.

Вернемся к проблемам Дальнего Востока. Дмитрий, у Вас есть любимые проекты среди тех, что реализуются в регионе?

Многие проекты, проходящие через наше Агентство, реально очень масштабные по объему финансирования, по количеству людей, которые их реализуют. Большинство из них преследует амбициозные цели: это строительство и развитие фермерского хозяйства, промышленность и энергетика, разведка и добыча полезных ископаемых. Но есть проекты, может быть, чуть менее заметные в объеме ВВП страны, но нацеленные на улучшение жизни в регионах, на развитие образования и медицины, делающие жизнь простых жителей интереснее и качественнее. Мне нравится разбираться именно в этих инициативах.

Вы заочно познакомились с Дальним Востоком. Появилось ли у Вас желание слетать и увидеть его своими глазами?

Я родился и вырос в Красноярском крае и никогда не был восточнее. Начать своё знакомство я бы хотел с Владивостока — сердца Дальнего Востока. Я вижу, что это очень живой и развивающийся город, чем-то похожий на мой Красноярск, только на берегу океана.

В заключение беседы нельзя не спросить, как Вы приспособились работать из Москвы в другом часовом поясе? Ведь разница с коллегами из региона составляет 9 часов!

К счастью, большая часть моей работы происходит дистанционно. Но и приехать к 6 утра на работу мы тоже можем, в этом нет никакой проблемы!