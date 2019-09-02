Киев, 2 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Президент Украины, новый парламент, Кабинет министров и правоохранительные органы являются единомышленниками в проведении реформ. Об этом 2 сентября на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Мы прекрасно знаем, чтобы быть демократической страной нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно между нами, 28 лет она работала очень гибридно. Фактически это была система сдерживания аппетитов и хотелок разных политических сил. У нас было не пропорциональное правительство, а банальное распределение портфелей в коалиции, между партиями, такие политические договорняки», — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что правительство имеет возможность запустить реальные реформы, результаты которых почувствует общество.

«Задачей оппозиции была не конструктивная критика, а шантаж для получения своего куска политического или финансового пирога. К чему все это привело? Реформы или проваливались, или запускались как витрина, громко, пафосно в Фейсбуке. А дальше все тихонько спускалось на тормоза. В конце концов все ветви власти на 100%, и я это понимаю, и общество это понимает, были как лебедь, рак и щука. От чего наша страна в лучшем случае стояла просто на месте. С сегодняшнего дня все идет в прошлое.», — рассказал Зеленский.

«Сейчас у нас есть уникальный шанс действительно провести все необходимые реформы. Я очень этого хочу. Для этого у нас есть все — есть политическая воля президента, есть большинство в Верховной раде, есть очень настроенное работать правительство и премьер-министр. Сегодня у нас нет только одного — времени. Общество не будет ждать несколько лет пока что-то заработает в Украине», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в украинской истории президент Украины получил в парламенте монобольшинство в виде партии «Слуга народа», которая сформировала парламентскую коалицию.

29 августа временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что права коалиции в обновленном парламенте получит партия «Слуга народа». «Зарегистрированная депутатская фракция «Слуга народа» насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной рады», — сказал Разумков.