Тоёта, Япония, 2 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. В интернете появилась новая партия снимков внедорожника Toyota Land Cruiser 200 следующего модельного года. Снимки разместило на своём сайте издание Kurdistan Automotive Blog.

Kurdistan Automotive Blog Toyota Land Cruiser 200

Авто получило небольшое обновление экстерьера. У новинки появился новый бампер, который в зависимости от исполнения будет иметь разный дизайн. Решётка радиатора в зависимости от версии будет иметь либо чёрный цвет, либо хромированое покрытие.

Сообщается, что в обновлённом авто из моторной линейки уберут V8.

Toyota Land Cruiser нового поколения должна появится в 2021 году и получит индекс «300».

Напомним, 29 августа 2019 года на Токийской международной конференции по развитию Африки власти Кот-д'Ивуара подписали соглашение о строительстве автопредприятия Toyota в стране.

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