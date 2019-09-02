Калуга, 2 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Для электроснабжения потребителей в ходе отопительного сезона 2019−2020 года «Калугаэнерго» проводит ремонтную программу электросетевого оборудования, которая по состоянию на 2 сентября в среднем составила 87%, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Ремонтный работы на высоковольтной линии

В рамках подготовки к зиме энергетиками организован ремонт 25 подстанций 35−110 кВ, 932 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6−10/0,4 кВ и более 2600 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Одна из основных причин технологических нарушений в распределительных сетях — повреждение проводов воздушных линий электропередачи из-за падения на них ветвей и деревьев. Для минимизации данного риска во всех районах Калужской области ведутся работы по расчистке трасс высоковольтных линий. Общая площадь работ, запланированных на 2019 год, составляет 1604 га. Также для повышения надежности электроснабжения и автоматизации сети в 2019 году на воздушных линиях электропередачи 6−10 кВ будет установлено 64 реклоузера. Это современное цифровое оборудование, которое способствует сокращению времени поиска повреждения на высоковольтной линии и его ликвидации. В 2019 году реклоузеры устанавливаются на линиях в Людиновском, Кировском, Мосальском, Малоярославецком и Дзержинском районах, а также пригородах Калуги.

Важное значение для энергетиков как во время подготовки к зиме, так и в период прохождения отопительного периода играет техника. Она позволяет не только оперативно доставлять бригады до места проведения работ, но и трудиться в лесах, на болотистых участках, а также производить работы на высоте. В 2019 году Калугаэнерго будет закуплено 97 единиц новой техники, преимущественно это автомобили высокой проходимости, автокраны и автогидроподъемники.