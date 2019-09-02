Бисау, 2 сентября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 24 ноября 2019 года. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

U.S. Department of State Жозе Мариу Ваш

Жозе Мариу Ваш сообщил, что он будет выдвигаться в качестве независимого кандидата.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах. Я буду кандидатом, отстаивающим мир и стабильность» — заявил он перед своими сторонниками.

По словам Жозе Мариу Ваша, он будет представлять маленькие партии, не представленные в парламенте.

Напомним, 62-летний Жозе Мариу Ваш управляет страной в течение 25 лет. Соперниками действующего президента станут пять кандидатов. Среди них — бывший премьер-министр страны и лидер партии PAIGG Домингос Симос Перейра, возглавлявший политику страны после обретения ей независимости в 1974 году.

В 2015 году президент Ваш лишил Перейру должности премьер-министра, что спровоцировало политический конфликт.