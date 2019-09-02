Москва, 2 сентября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Москве 14-летний школьник погиб возле своего дома, сообщает 2 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

По данным СМИ, утром он направился в школу. Через какое-то время тело несовершеннолетнего обнаружили возле дома.

«По предварительным данным, он покончил с собой», — цитирует агентство источник информации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальной информации по происшествию пока нет.