Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 сентября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Священный Синод 30 августа назначил на должность игумена Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского иеромонаха Пантелеимона (Королёва). Об этом сообщается на официальном сайте Переславской епархии.

Троицкий Данилов монастырь

В Даниловом монастыре три года не было настоятеля после того, как прежний игумен Даниил (Соколов) был зверски убит в своей келье 8 июля 2016 года. Убийцы не найдены до сих пор.

Новому настоятелю Данилова монастыря Пантелеимону 39 лет, он получил высшее образование на механико-математическом факультете Московского государственного университета. После окончания университета поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 2006 году. Учился в Московской духовной академии, в 2011 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата богословия, много лет занимался переводческой и издательской деятельностью. Был рукоположен в иеромонаха патриархом Кириллом в 2014 году.

Весной 2019 года иеромонах Пантелеимон был принят в клир Переславской епархии и назначен руководителем Издательского отдела, с 16 июля 2019 года стал исполняющим обязанности настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря.