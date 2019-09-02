Сеул, 2 сентября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Ssangyong Motor объявила о выпуске обновленных внедорожников G4 Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Ssangyong G4 Rexton 2020

По их словам, автомобили будут оснащены улучшенными системами помощи водителю, включая систему контроля слепых зон, систему помощи при смене полосы движения и систему помощи при выезде с парковки задним ходом.

Кроме того, системе SCR (система нейтрализации отработанных газов) позволит обновленным автомобилям Rexton Sports и Rexton Sports Khan сократить объем выбросов в атмосферу, а также расход топлива на 3%.

Известно, что стоимость обновленного G4 Rexton будет варьироваться от 34,39 млн вон до 44,15 млн вон ($28 400~$36 400), Rexton Sports — от 24,19 млн вон до 32,6 млн вон ($20 тыс.~$27 тыс.), а Rexton Sports Khan — от 28,86 млн вон до 35,10 млн вон ($23 800~$29 тыс.) в зависимости от конфигураций и комплектации.