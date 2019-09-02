Аэропорт Кызыла открыли для международных полётов
Кызыл, 2 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Аэропорт тувинской столицы Кызыла открыт для международных полётов. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев 28 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, в аэропорту будет установлен воздушный грузо-пассажирский пункт пропуска через границу России, работающий на нерегулярной основе. Однако по словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву, пункт будет работать в постоянном режиме.
«Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего,
Добавим, что в настоящее время также рассматривается проект продления до границы проектируемой железной дороги Курагино-Кызыл. Как сообщало ИА REGNUM, в этом заинтересованы китайские и монгольские власти.
Читайте также:
Мутко поручил ускорить строительство железной дороги в Туву
Китай и Монголия заинтересованы в продлении на юг железной дороги в Туве