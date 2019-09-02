Вашингтон, 2 сентября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Четырехкратная Олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс поделилась со своими поклонниками первым после родов снимком своей дочери, соответствующий снимок был размещен 1 сентября на ее странице в социальной сети Instagram.

(сс) Tatiana Серена Уильямс

Публикация была приурочена ко второму году рождения ребенка, по словам прославленной теннисистки, рождение дочери стало главным ее достижением в жизни.

«Последние два года стали моим самым главным достижением», — подписала фотографию спортсменка, вероятно желая подчеркнуть, что роль матери для нее ценнее спортивных достижений.

Напомним, Серена Уильямс младшая сестра другой, не менее знаменитой теннисистки Винус Уильямс, также становившейся Олимпийской чемпионкой четыре раза. Также обе сестры удостаивались титула первой ракетки мира.