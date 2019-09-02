Пермь, 2 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В пермском посёлке Щучье Озеро начала работу школа-долгострой на 220 мест. Сейчас в ней обучаются около 200 детей, сообщает пресс-служба губернатора.

Permkrai.ru Школа

«Ребята, здесь созданы все условия, чтобы вы учились только на «пятёрки». Здесь замечательный педагогический коллектив», — заявил на линейке губернатор Максим Решетников.

Школу начали строить в 2017 году. Общая её площадь составляет 8 тыс. кв. метров. Вначале за основу был взят типовой проект, но затем его расширили, включив помещения, которые предназначены для дополнительного образования юных жителей посёлка.

Проект в итоге оказался уникальным. Расходы на школу составили 269 млн рублей. 242 млн из них были направлены из бюджета Прикамья.