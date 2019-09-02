Уфа, 2 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Уфе два местных жителя, подозреваемые в краже сотовых телефонов на сумму свыше 900 тыс. рублей, предстанут перед судом. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района г. Уфы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ограбление

Двух местных жителей обвиняют в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.162 УК РФ «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

По версии следствия, с ноября 2018 года по январь текущего года обвиняемые, скрыв лицо солнцезащитными очками и одеждой, заходили в салоны сотовой связи в конце рабочего дня и, угрожая продавцам перцовым баллончиком, похищали смартфоны различных марок.

Подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов во время очередного преступления. По словам правоохранителей, ущерб от преступлений превысил 900 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу», — сообщают в пресс-службе ведомства.