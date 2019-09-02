Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Школьник из Сочи Краснодарского края завоевал титул чемпиона мира по шахматам, сообщила 2 сентября пресс-служба краевой администрации.

Admkrai.krasnodar.ru Победитель

Чемпионат мира по шахматам в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет проходил с 21 августа по 1 сентября в китайском Вэйфане. Артём Лебедев, который является воспитанником спортивной школы №11 Сочи, победил в возрастной группе до восьми лет. Сочинский шахматист сумел набрать девять очков из 11 возможных, и занял первое место на пьедестале почета. Второе место занял представитель Казахстана, третье — спортсмен из Вьетнама.

Отметим, что «золото» чемпионата выиграли ещё два представителя России: Савва Ветохин занял первое место в категории до десяти лет, Галина Михеева — в первенстве среди девочек до 12 лет.

Артём Лебедев ранее стал победителем соревнований регионального уровня, а также одержал победу на чемпионате Европы в Братиславе, завоевав себе право на участие в чемпионате мира.