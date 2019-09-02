Вашингтон, 2 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Старший политический аналитик ECR Research and political commentator Энди Лангенкамп, специализирующийся на оценке экономических и геополитических событий для финансовых рынков, дал прогноз развития ситуации на мировом финансовом рынке и положению на нем доллара США. Его аналитическая статья «Конец доллара» напечатана в издании The Hill 2 сентября.

George Carter

Эксперт констатирует, что нестабильная ситуация на финансовом рынке приводит к «бегству инвесторов в наиболее надежные активы, такие, как золото, казначейские облигации США и доллар».

По его словам, активы всё ещё «массово стекаются» в США, в то время как именно политика Белого дома приводит к нынешней нестабильности и медленному, но верному сдвигу от доллара к другим национальным валютам.

Лангенкамп сослался на мнение аналитиков американского финансового холдинга JPMorgan, которые полагают, что доллар может потерять свой статус «доминирующей валюты в мире» и обесцениться в среднесрочной перспективе «из-за структурных причин, а также циклических препятствий».

Эксперт упомянул о мнении управляющего Банком Англии Марка Карни, заявившего, что статус доллара как гегемона вызывает «напряженность» глобальной экономики, и этому должен прийти конец.

По мнению автора статьи, тот факт, что доминирование доллара ставится под сомнение, не удивителен на данном этапе, ибо политика США во многих аспектах невнятна и зависима от сообщений, появляющихся в Twitter президента страны. Вместе с тем, позиция таких стран, как Китай и Россия, становится «вызывающе независимой», тогда как относительное превосходство США ослабевает, что вызывает всё большие сомнения в способности Вашингтона поддерживать и укреплять «созданную и сформированную международную систему», отмечает эксперт.

По его оценкам, около 70% валютных резервов Центральных банков в 2000 году состояли из долларов, в настоящее время их доля составляет 60%.