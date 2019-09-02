Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Прибывший 2 сентября в Иркутскую область президент России Владимир Путин находится сейчас в Тулуне. Как сообщает официальный сайт региона, он уже осмотрел несколько отремонтированных кабинетов школы №6, восстановленной после мощнейшего наводнения, и пообщался с учениками образовательных учреждений №6 и №20, которые теперь учатся вместе.

Kremlin.ru Президент РФ прилетел в Иркутскую область

Правительство Иркутской области Владимир Путин отсматривает школу в Тулуне, пострадавшем от наводнения

Напомним, в городе были затоплены две школы: №20, которую решено не восстанавливать, и №6.

Путин в Иркутской области. Его сопровождают российский премьер-министр Виталий Мутко, сибирский полпред Сергей Меняйло и иркутский губернатор Сергей Левченко

«Владимир Путин отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой. Он также пообещал ученикам 8а класса бывшей школы №20, что в будущем году у них будет новая современная школа», — отметили в иркутском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, а в Тулун вода пришла в ночь на 28 июня. После продолжительных дождей река Ия вышла из берегов и, преодолев десятиметровую дамбу, смыла целые кварталы. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Во время своего предыдущего визита в Приангарье Путин пообедал посетить регион осенью, чтобы проверить, как исполняются его поручения.