Красноярск, 2 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Госдуме намерены проработать вопросы социальной поддержки работников лесной отрасли. Об этом заявил глава комитета Госдумы России по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Считаю необходимым проработать комплекс социальной поддержки для лесников. Например, нормы, связанные с поддержкой семей работников лесной сферы», — сказал Николаев в рамках национального лесного форума в Красноярске.

У людей сложная работа, она зачастую рискуют жизнью и здоровьем, отметил парламентарий.

Участники форума обсудили возможность предоставления жилья и повышение заработной платы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внимание к лесной отрасли России приковано в том числе из-за масштабных лесных пожаров лета 2019 года.