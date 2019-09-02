Киев, 2 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. За ближайшие пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, заявили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 2 сентября информационное агентство «Укринформ».

Gov.ua Алексей Гончарук

"Основные цели, поставленные перед правительством на следующие пять лет, намечены ориентиры. Первое — это экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие пять лет выросла минимум на 40%», — рассказал он.

Гончарук отметил, что для выхода на указанный экономический рост, на Украине будет создан дополнительно миллион рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВВП Украины в ближайшее время будет расти по 5−7% в год.

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