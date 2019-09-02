Дно, Псковская область, 2 сентября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В городе Дно Псковской области сегодня, 2 сентября, открылась новая школа, построенная на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в торжественной линейке приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти региона и муниципального образования, педагогический коллектив, школьники и их родители.

Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов В Дно Псковской области открылась долгожданная школа

«Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области», — отметил губернатор.

Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что Псковская область — участник федеральной программы, в рамках которой поставлена задача уйти от обучения детей во вторую смену.

«Новая школа — хороший пример того, как реализуется эта задача в районных центрах. Мы и дальше будем прикладывать усилия, чтобы открывались школы, оснащенные самым современным оборудованием, а наши дети по уровню подготовки не уступали столичным сверстникам», — подчеркнул Котов.

Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов Первый звонок в новой школе города Дно в Псковской области

Директор школы Татьяна Щукина подчеркнула, что новое образовательное учреждение соответствует всем современным стандартам: в классах удобная мебель, рассчитанная на детей разного роста, разнообразное учебное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и 3D-моделированием. В школе — просторная столовая и пищеблок, спортивный зал, где ещё продолжается монтаж тренажёров, актовый зал на 191 место с занавесом и звуковым оборудованием. Всё школьное пространство адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Щукина, директор школы № 50 в Дно Псковской области «Мы о таком даже мечтать не могли. В старой школе актового зала у нас вообще не было»

Напомним, новая школа в Дно — третья, построенная за последние 25 лет в Псковской области. Она рассчитана на 500 учеников, за её строителем могли следить сами жители — на официальном сайте администрации области была организована видеотрансляция со строительной площадки. Федеральная субсидия на строительство школы превысила 350 млн рублей.